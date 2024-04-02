Весенний велофестиваль пройдет в Москве 18 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 18 мая пройдет весенний велофестиваль, регистрация на него откроется в скором времени. Об этом пишут в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Велофестиваль пройдет в традиционном формате – с мероприятиями на старте и финише, а также велопрогулкой. Участники проедут по живописным маршрутам столицы и проведут время с единомышленниками. Для гостей также подготовили яркие мероприятия, уточняется в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году, помимо весеннего, пройдут еще два велофестиваля: 6 июля и 14 сентября.

"Мы знаем, как жители столицы любят велосипеды, и поддерживаем развитие велодвижения", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" прошел в Москве. На московской "ЦСКА Арене" райдеры из разных уголков планеты показали свое мастерство.