Беговой сезон открылся в парках Москвы

Фото: ТАСС/Евгений Самарин

В столичных парках стартовал беговой сезон. Присоединиться к массовым стартам можно бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Забеги для горожан организуют в парках "Ангарские пруды" и "Кузьминки". Сбор участников для забега в первом парке проходит в 08:45 каждую субботу у лодочной станции Большого Ангарского пруда. Для участия в пробеге во втором парке потребуется регистрация на сайте.

Каждую субботу москвичи могут присоединиться к забегам в ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду, парках 50-летия Октября и "Фили". Сбор участников на пятикилометровые пробежки начинается в 09:00. Для участия необходима регистрация на сайте.

Забеги также организуют в парке "Северное Тушино", музее-заповеднике "Царицыно", Таганском парке, парке "Ходынское поле" и на других природных территориях.

В парке "Сокольники" для любителей бега функционирует секция "Стайер", в Парке Горького – спорткружок, объединяющий более 10 беговых движений и клубов, в "Царицыне" – беговой клуб Ananas Runners.

Ранее Сергей Собянин назвал бег одним из самых любимых и массовых видов спорта. Для предпочитающих другие активности в Москве есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки.

