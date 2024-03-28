28 марта, 17:25Спорт
Спортсменка рассказала об эффективности тренировок 2 раза в неделю
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Тренировки по методу "фулбоди" 2 раза в неделю помогут привести тело в тонус, рассказала в эфире радио КП баскетболистка сборной России Елена Беглова.
Спортсменка объяснила, что суть методики заключается в комплексной нагрузке на все группы мышц в течение одного занятия.
"Эти тренировки особенно полезны для женщин. При такой нагрузке активно расходуются калории, а организм и мышцы быстрее восстанавливаются", – прокомментировала Беглова.
По словам баскетболистки, средняя продолжительность занятия "фулбоди" составляет 50–90 минут. Сначала делают легкое кардио и суставную разминку. Затем выполняют основные упражнения. Завершают тренировку растяжкой.
Беглова отметила, что во время занятия организм постепенно адаптируется к нагрузкам. Пока тело привыкает к работе, мышцы крепнут, а лишний вес уходит.
Такая методика подойдет людям, которым трудно начать заниматься спортом и регулярно посещать спортзал.
"Всего одной-двух тренировок в неделю достаточно, чтобы увидеть первые результаты, почувствовать приятную силу в мышцах и вдохновиться на новые успехи", – заключила Беглова.
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