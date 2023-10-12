Тренер озвучила полезные свойства бега при стрессе

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина озвучила полезные свойства бега при стрессе. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт считает, что умеренная физическая активность укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом. Человек, который занимается бегом, получает от занятий эмоции и удовольствие. В головном мозге формируется воздействие на психику в процессе циклической нагрузки, подчеркнула Волынкина.

Тренер добавила, что ощущения от бега можно сравнить с медитативными свойствами, дающими нервной системе успокоиться.

До этого нидерландские ученые выяснили, что бег облегчает депрессию и снимает тревожность, причем для этого достаточно бегать всего по 45 минут два раза в неделю, резюмировала Волынкина.

Ранее кардиолог Асият Хачирова рассказала, что занятия йогой и плаванием оказывают кардиоваскулярный эффект, а также способствуют улучшению здоровья.

Кроме того, она указала на пользу кардиотренировок, к примеру, бега, катания на велосипеде, скандинавской ходьбы и аэробики. Силовые же тренировки позволяют укрепить мышечный корсет, который тоже поддерживает работу сердца.

"Доктор 24": бег