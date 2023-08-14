Тренер назвала уменьшающие талию упражнения

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Боковая планка, упражнение "вакуум" и скручивания помогут уменьшить талию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

Она уточнила, что во время выполнения боковой планки от 20 до 30 секунд можно усилить ее действие, если поднимать таз вверх и возвращать его в исходное положение. Также помогают скрутки в планке.

"Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу, то есть положение разворота", – объяснила эксперт.

По словам Волынкиной, задержаться в таком положении можно в течение 5–10 секунд и поменять сторону. Скручивания нижней части корпуса, в свою очередь, можно делать из упора на руках или предплечья.

Для этого нужно развернуть таз влево и вправо, задерживаясь на несколько секунд. При выполнении "вакуума" втягивается живот, дыхание удерживается на 30 секунд. Тренер добавила, что сделать талию тоньше также поможет кручение обруча.

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