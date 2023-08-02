Врач назвала лучшие упражнения при ожирении печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде или велотренажере идеально подходят тем, кто страдает от ожирения печени. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева.

По ее словам, любые аэробные упражнения активируют окисление жирных кислот в печени и уменьшают количество жира в ней, даже если вес человека значительно не снижается. Однако, чтобы достичь результата, тренировки должны быть регулярными – по несколько раз в неделю на протяжении длительного периода времени.

При этом заниматься лучше всего на улице, так как для окисления жирных кислот в печени требуется кислород.



Эльвира Белева гастроэнтеролог, диетолог В этом плане отлично подходит бег или езда на велосипеде. Также эффективна скандинавская ходьба. Если заниматься ей два-три раза в неделю по 30–60 минут на протяжении шести месяцев, содержание жира уменьшится на 24 процента.

Еще более высоких результатов можно добиться, если заниматься интенсивными тренировками на велотренажере по три раза в неделю. В этом случае за 12 недель содержание жира в печени может уменьшиться на 27 процентов, отметила Белева.

Ранее гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева рассказала, что заподозрить наличие жировой болезни печени у человека можно по талии. В группе риска находятся мужчины с окружностью талии более 94 сантиметров и женщины с талией более 80 сантиметров.