Назван неожиданный продукт, опасный для печени

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Фрукты негативно влияют на состояние печени. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, несмотря на то что лето – сезон разнообразных фруктов, увлекаться ими не рекомендуется.

"Во фруктах содержится фруктоза. Она перерабатывается в печени в глюкозу. Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печени", – объясняет нутрициолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Продукты, которые содержат искусственные добавки, и жареная пища также будут вредными. Печень по факту является естественным чистильщиком. Все токсины в любом случае будут проходить через нее. Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее.

Помимо того, для печени вредны жирные и сладкие продукты. "При потреблении жиров она получает высокую нагрузку. Сахар, булки, торты в избытке вредны, потому что будут провоцировать жировой гепатоз, то есть ожирение печени", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы продукты, которые помогут пожилой категории граждан поддержать здоровье печени. В частности, им рекомендуется включать в рацион куриные яйца, причем как белок, так и желток. Кроме того, стоит обратить внимание на рыбу северных морей нежирных сортов. Ее употребление также поможет поддержать работу печени.

