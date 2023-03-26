Врач перечислила продукты, которые помогут пожилым поддержать печень

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Яйца и нежирные сорта рыбы северных морей помогут укрепить печень пожилым. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Для печени будут полезны продукты животного происхождения. Прежде всего это куриное яйцо – белок, желток", – пояснила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Белок необходим как строительный материал в том числе для клеток печени – гепатоцитов. Холин, лецитин, жирорастворимые витамины и масса минеральных веществ из состава желтка будут поступать для поддержания работы печеночной ткани пожилых людей.

Также благотворно влияет нежирная рыба северных морей, отметила Королева.

"Нежирные сорта – это тресковые рыбы. Они обитают в средних и верхних водах, где солей тяжелых металлов мало. Это тоже источники полноценного белка и жира, которые помогут поддержать работу печени в пожилом возрасте", – указала эксперт.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые могут привести к жировой болезни печени. Это сочетание жирной, сладкой и соленой пищи и одномоментное употребление большого количества фруктов. Также негативно влияют на печень алкогольные напитки.



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