Специалисты предупредили о риске развития гепатита после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
После коронавирусной инфекции у человека может развиться гепатит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов подведомственных Роспотребнадзору НИИ.
Наблюдения врачей показали, что COVID-19 приводит к поражению внутренние органов человека. В 20% случаев страдает печень. Это обусловлено способностью вируса непосредственно повреждать структуру данного органа, воспалительными процессами и гипоксией, которые сопровождают болезнь, а также действием отдельных лекарств.
Однако, по словам экспертов, постковидный гепатит менее опасен, чем его вирусные варианты А, В, С и D. При отсутствии дополнительных отрицательных стимулов в виде злоупотребления алкоголем и наркотиками вероятность прогрессирования болезни после выздоровления от COVID-19 невысока.
"Перенесенные после коронавируса гепатиты носят вторичный характер, так как в печени мало клеток, имеющих рецептор АПФ-2. А именно они избирательно поражаются этим вирусом, за них цепляется патоген", – объяснил глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Специалисты отмечают, что обычно при коронавирусе печень страдает не сама по себе, а в результате поражения других органов, прежде всего легких. Поэтому предотвратить осложнения на печени можно за счет эффективной антиковидной терапии, даже если она оказывает токсичное действие на данный орган. После COVID-19 всем пациентам рекомендуется пройти углубленную постковидную диспансеризацию, в ходе которой врач назначит необходимые анализы и подберет лечение, если таковое потребуется.
Ранее в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН предупредили о риске развития болезни Паркинсона после коронавирусной инфекции. Дело в том, что при COVID-19 ускоряется нейродегенеративный процесс, приводящий к гибели нейронов.
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