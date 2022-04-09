Эксперты заявили, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона

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Коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона, заявила руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина.

По ее словам, предпосылки для заболевания могли быть сформированы в течение нескольких последних лет, когда зрел дегенеративный процесс на протяжении 15–10 лет. Таким образом, из-за выброса цитокинов, цитокинового шторма, гипоксии во время болезни COVID мог ускориться нейродегенеративный процесс, когда происходит неуклонная гибель нейронов.

В свою очередь, начальник кафедры и клиники нервных болезней Военно-медицинской академии, главный невролог министерства обороны РФ, полковник Игорь Литвиненко отметил, что в ходе популяционного исследования выяснилось, что в России около 250 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона и около 6–10 млн пациентов в мире. В 2030 году ожидается удвоение показателей этой болезни.

Кроме того, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Владимир Михайлов пояснил, что одним из факторов роста количества пациентов является увеличение продолжительности жизни.

"Болезнь Паркинсона чаще возникает в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем больше у него шансов заболеть этим заболеванием", – приводит слова специалиста "Интерфакс".

Эксперты уточняют, что к основным симптомам болезни Паркинсона относят ухудшение движения рук и ног, мелкой моторики, а также тремор. Помимо этого, выраженными симптомами могут быть психические расстройства, синдром, при котором пациент не узнает своих близких и считает, что их подменили, шопингомания и гэмблинг.

Ранее американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавируса для мозга. По мнению ученых, заболевание способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний.

До этого врач-флеболог и эксперт по ультразвуковой диагностике Людмила Лапа заявила, что одним из грозных последствий коронавируса является образование тромбов. Врач отметила, что такие осложнения чаще всего возникают у пациентов, которые и до COVID-19 имели проблемы с сосудами. Если тромб попадает головной мозг или легкое, то в результате блокировки поступления крови по сосуду пораженный участок органа погибает. Это, как подчеркнула специалист, чревато инсультом.