Ученые назвали последствия легкой формы коронавируса для мозга

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Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавируса для мозга. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По мнению ученых, заболевание способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний.

Исследование проводилось на обезьянах, не испытывавших серьезных симптомов при заражении COVID-19. Биологи рассчитывали увидеть незначительное влияние на организм, однако выяснилось, что SARS-CoV-2 при проникновении в организм вызывал большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, что не испытывали острых респираторных симптомов. Соответствующий результат отмечен более чем у половины испытуемых обезьян.

В ряде случаев выявленные патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, что вызывало гипоксию в определенных областях мозга. Это явление, полагают ученые, объясняет помутнение сознания и некоторые другие нарушения, происходящие в голове при острой стадии заболевания.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Он отметил, что COVID-19 не только унес жизни более шести миллионов человек, но и привел к росту числа людей, которые живут в абсолютной нищете.