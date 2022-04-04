Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

10:05

Ученые назвали последствия легкой формы коронавируса для мозга

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесенной легкой формы коронавируса для мозга. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По мнению ученых, заболевание способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний.

Исследование проводилось на обезьянах, не испытывавших серьезных симптомов при заражении COVID-19. Биологи рассчитывали увидеть незначительное влияние на организм, однако выяснилось, что SARS-CoV-2 при проникновении в организм вызывал большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, что не испытывали острых респираторных симптомов. Соответствующий результат отмечен более чем у половины испытуемых обезьян.

В ряде случаев выявленные патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, что вызывало гипоксию в определенных областях мозга. Это явление, полагают ученые, объясняет помутнение сознания и некоторые другие нарушения, происходящие в голове при острой стадии заболевания.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Он отметил, что COVID-19 не только унес жизни более шести миллионов человек, но и привел к росту числа людей, которые живут в абсолютной нищете.

В Китае обнаружили новый вариант "Омикрон"-штамма

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать