Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

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Новая волна коронавируса в России может начаться через месяц, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, это произойдет из-за распространения "Стелс-Омикрона", который стал причиной роста заболеваемости в других странах.

"Стелс-Омикрон" даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже <...>. Он будет чуть менее быстрым, чем "Омикрон", потому что у него преимущество по инфективности перед "Омикроном" не настолько высокие, как преимущество "Омикрона" перед "Дельтой" были", – сказал Чепурнов в беседе с Ura.ru.

Вирусолог считает, что новый подъем заболеваемости неизбежен, поскольку со "Стелс-Омикроном" не смог справиться даже Китай, вводя строгие противоэпидемические меры.

28 марта в Шанхае из-за вспышки коронавируса ввели крупнейший за два года локдаун. Население по максимуму переведено на удаленный режим. В обычном формате продолжают работать службы, которые обеспечивают нужды города.

1 апреля власти Шанхая расширили локдаун на западные районы города и приступили к реализации второй части массового тестирования населения мегаполиса на COVID-19.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Он также выделил необходимость создания передовых систем здравоохранения на базовом уровне и продвинутой системы раннего предупреждения о приближении пандемии.