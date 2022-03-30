В ВОЗ назвали COVID-19 последней пандемией в истории человечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Об этом сообщает ТАСС.
"Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения", – заявил Гебрейесус.
Руководитель ВОЗ указал на то, что COVID-19 не только унес жизни более шести миллионов человек, но и привел к росту числа людей, которые живут в абсолютной нищете.
"Пока неясно, как закончится нынешняя пандемия, каков будет итоговый ущерб, но мы должны выучить ее уроки. Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения", – заявил Гебрейесус.
Кроме того, гендиректор Всемирной организации здравоохранения выделил необходимость создания передовых систем здравоохранения на базовом уровне и продвинутой системы раннего предупреждения о приближении пандемии.
За последние сутки в России выявили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 352 пациента. Выздоровели 51 085 человек с подтвержденным COVID-19.
В России 97% случаев COVID-19 протекают бессимптомно или в форме ОРВИ
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