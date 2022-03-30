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В России за сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб.

За предыдущие 24 часа этот показатель был равен 4 932 случаям.

Всего за сутки в России подтвердили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 352 пациента.

За тот же период зафиксировано 51 085 случаев выздоровления, что на 8,2% лучше показателя за 29 марта.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее назвал позитивной эпидемиологическую ситуацию в России. При этом, по мнению эксперта, новые ограничения могут потребоваться в период острого распространения ОРВИ – осенью и зимой.