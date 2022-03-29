В Роспотребнадзоре не исключили возвращения масочного режима в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Масочный режим, отмененный в ряде регионов России, может быть введен снова при ухудшении эпидемиологической ситуации, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что решение об отмене масочного режима принималось властями регионов с учетом текущей оперативной ситуации с заболеваемостью.

"И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", – сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

15 марта в Москве отменили масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Позже обязательное ношение масок отменили в Московской области и некоторых других российских регионах.