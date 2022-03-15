В Подмосковье отменили обязательное ношение масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московской области отменили обязательное ношение масок. Такое решение приняли в правительстве региона.
В телеграм-канале правительства Подмосковья уточняется, что также отменяются обязательная социальная дистанция в общественных местах и транспорте и проверки соблюдения антиковидных рекомендаций со стороны органов власти и Роспотребнадзора.
Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
До этого мэр Москвы отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.
Эксперт оценил отмену масочного режима в Москве
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