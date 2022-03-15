Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России заболеваемость коронавирусом снизится к июню текущего года, после чего пандемия может завершиться, рассказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает "Лента.ру".

Он подчеркнул, что в РФ постепенно снижается частота заболеваемости коронавирусом. По словам вирусолога, в настоящее время ситуация с заболеваемостью отличается от той, которая была два года назад.

"У нас много вакцинированных. У нас больше 50% людей уже провакцинированы. У нас много людей переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню", – отметил Альтштейн.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в Москве заканчивается пандемия коронавируса, идет резкое снижение заболеваемости, однако нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию. Он добавил, что российская столица по темпам вакцинации еще сильно отстает от Европы, поэтому нужно продолжать прививаться.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что, по его мнению, говорить о завершении пандемии коронавируса неверно. Эксперт обратил внимание, что заболеваемость и число госпитализированных пациентов уменьшаются. Это означает, что в данный момент завершилась острая фаза пандемии.