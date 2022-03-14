Инфекционист заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Говорить о завершении пандемии коронавируса неверно. Об этом заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в интервью РИА Новости.
Врач обратил внимание, что заболеваемость вирусом и число госпитализированных пациентов уменьшаются. Это означает, что в данный момент завершилась острая фаза пандемии.
Коронавирус продолжает циркулировать в популяции во всех странах, продолжил инфекционист. При этом невысокая заболеваемость объясняется появлением иммунной защиты у подавляющей части населения.
"Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти", – предположил Поздняков.
Специалист спрогнозировал, что у большинства пациентов при новой волне коронавируса инфекция пройдет в легкой форме.
"Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм "Омикрон" с его вариантами", – подчеркнул врач.
Поздняков добавил, что скопления людей могут спровоцировать локальную вспышку коронавируса. Кроме того, из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи часть граждан могут заболеть в тяжелой форме.
"Естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения", – заключил Поздняков.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что после коронавируса могут развиваться заболевания, которые не поддаются лечению в будущем. По ее словам, у 15% пациентов развивается сахарный диабет первого и второго типа.
Также частыми заболеваниями стали фиброз легких и тиреоидит – воспалительное поражение щитовидной железы. Последнее может переходить в хроническую форму. Мескина отметила, что коронавирус часто приводит к воспалению мышц сердца, инфарктам, инсультам и кардиосклерозу.
Инфекционист предупредил о новой вспышке заболеваемости COVID-19
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