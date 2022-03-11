Вирусолог объяснил, когда в России могут отменить масочный режим

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, когда в России могут отменить ношение масок. Об этом он рассказал Москве 24.

Специалист отметил, что показатель заболеваемости снижается, но остается на высоком уровне. Кроме того, около 650–700 пациентов ежедневно умирают от последствий коронавируса.

"Это значит, что мы пока должны соблюдать ношение масок, дистанцирование, мытье рук, самоизоляцию, если есть такая возможность, – это все нужно по-прежнему соблюдать", – подчеркнул Альтштейн.

Эксперт допустил, что пандемия закончится к июню. При этом снятие ограничений возможно еще раньше.

"Но снятие тех или иных санкций не означает, что люди не должны соблюдать эти меры. И ношение масок, и дистанцирование остаются в силе", – обратил внимание вирусолог.

Альтштейн высказал мнение, что даже защита в виде маски на уровне 10–30% является веским основанием для ее ношения.

"Гулять по улицам в масках совсем необязательно, а ехать в автобусе или метро без маски – это невежество и неуважение к другим людям", – отметил ученый.

Он добавил, что важной мерой остается вакцинация против коронавируса.

"Люди заболевают и умирают, нежелательно попасть в такую неприятную историю человеку в конце пандемии. Поэтому нужно соблюдать все эти меры и вакцинироваться", – заключил Альтштейн.

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