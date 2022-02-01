Иммунолог назвала признаки аллергии на холод

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Обильные выделения из носа и высыпания на теле могут говорить о наличии аллергии на холод, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" аллерголог-иммунолог Ольга Ткаченко.
Эксперт пояснила, что с обильными выделениями из носа и его заложенностью можно столкнуться при входе в отапливаемое помещение с холода, а высыпания, как правило, появляются на руках, лице и шее. Кроме того, они могут превратиться в небольшие волдыри.
Ранее заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко предупредил, что в холодную погоду любой человек может повредить дыхательные пути. Последствиями этого могут стать боль в горле и кашель.
Он добавил, что повреждения дыхательных органов на морозе могут стать причиной инфекционного заболевания. Медик рекомендовал использовать для защиты шарф или медицинскую маску.
"Доктор 24": аллергия на холод
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