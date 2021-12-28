Врач сообщил об опасности морозного воздуха

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Стало известно, чем опасен морозный воздух. Об этом рассказал заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в эфире радио Sputnik.
Специалист предупредил, что в холодную погоду любой человек может повредить дыхательные пути. Последствиями этого могут стать боль в горле и кашель.
"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20–25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе", – подчеркнул врач.
Карабиненко продолжил, что повреждения дыхательных органов на морозе могут стать причиной инфекционного заболевания. Медик порекомендовал использовать для защиты шарф или медицинскую маску.
"Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием", – объяснил эксперт.
Он добавил, что после прогулки на морозе стоит выпить горячий чай или кофе.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал не носить низкие носки в мороз и пить больше воды, чтобы сохранить тепло. При этом маску эксперт посоветовал надевать только в транспорте и во время посещения общественных мест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: