Врач сообщил об опасности морозного воздуха

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Стало известно, чем опасен морозный воздух. Об этом рассказал заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в эфире радио Sputnik.

Специалист предупредил, что в холодную погоду любой человек может повредить дыхательные пути. Последствиями этого могут стать боль в горле и кашель.

"Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20–25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе", – подчеркнул врач.

Карабиненко продолжил, что повреждения дыхательных органов на морозе могут стать причиной инфекционного заболевания. Медик порекомендовал использовать для защиты шарф или медицинскую маску.

"Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием", – объяснил эксперт.

Он добавил, что после прогулки на морозе стоит выпить горячий чай или кофе.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал не носить низкие носки в мороз и пить больше воды, чтобы сохранить тепло. При этом маску эксперт посоветовал надевать только в транспорте и во время посещения общественных мест.