Иммунолог рассказала, как избавиться от аллергии на холод

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала Москве 24, что теплая одежда помогает облегчить течение аллергии на холод, но полностью избавиться от нее можно только с помощью специальной процедуры по коррекции иммунитета.
Ранее специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" об увеличении числа людей с повышенной чувствительностью к холоду.
По словам Логиной, чаще всего аллергия на холод проявляется в виде покраснения открытых участков тела: лица и кистей рук. "У детей могут присоединиться высыпания в виде мелких волдырей на лице, похожие на герпетические", – объясняет эксперт.
Еще один из признаков – крапивница, которая может возникать на всех участках кожи, но чаще локализуется в области нижних конечностей – голенях, бедрах, добавляет иммунолог. Все эти проявления аллергии проходят в теплом помещении, уточняет врач.
По словам специалиста, холодовая аллергия возникает из-за нарушения иммунитета. "Причина – повышенная гипериммунная реакция на холодовые агглютинины. Это белки, которые вырабатываются у нас у всех в организме при охлаждении. Они играют функцию терморегуляции", – говорит Логина.
Такая аллергия, по словам эксперта, способна проявляться не только зимой, но и летом. "Эта реакция может возникнуть в жаркие дни, когда человек купается в море или других открытых водоемах. За счет резкого переохлаждения тела, обусловленного большой разницей воздуха и прохладной воды, может возникнуть анафилактический шок, который представляет угрозу для жизни. Поэтому таким людям не рекомендуется резкое погружение в открытые водоемы без присмотра", – указала врач.
Чтобы зимой меньше страдать от аллергии на холод, эксперт советует тепло одеваться и закрывать участки тела, которые могут быть ей подвержены. Кроме того, специалист не рекомендует долго находиться на улице в холодную и ветреную погоду. Логина обращает внимание, что оптимальное время каждый человек должен определить для себя сам.
"Есть пациенты, у которых даже после нескольких минут пребывания на холоде возникает крапивница, сохраняющаяся потом несколько часов даже в помещении", – говорит врач. В этом случае иногда можно принимать антигистаминные препараты, добавляет специалист.
Однако иммунолог предупреждает, что использование только этих способов не защитит полностью от аллергии.
"Клетки выделяются из небольшого количества венозной крови пациента, а затем, как и любая вакцина, вводятся подкожно. Всего 8 процедур с интервалом 2 раза в неделю – и в течение времени у пациента восстанавливается адекватная реакция на холод – то есть исчезает гипериммунная реакция на собственные иммуноглобулины", – заключила эксперт.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, что холод очень сильно старит кожу лица и рук, а также порекомендовала носить теплые варежки и использовать кремы. На ночь, по словам эксперта, можно использовать увлажняющие средства, днем же лучше наносить более питательные и жирные.
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