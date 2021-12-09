Терапевт предупредила об опасности ношения джинсов в мороз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что ношение джинсов в мороз может привести к обморожению.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москву пришли настоящие зимние морозы. Температура воздуха в четверг, 9 декабря, опустилась ниже нормы примерно на четыре градуса и соответствует климатической норме конца января.

В пятницу, 10 декабря, и в субботу, 11 декабря, температура воздуха будет еще ниже, спрогнозировал метеоролог.





Надежда Чернышова врач-терапевт Одни джинсы на голое тело в мороз нельзя носить, особенно узкие и тесные. Это путь к переохлаждению и даже обморожению.

Специалист советует надевать под джинсы термокальсоны. Несколько слоев одежды помогут защититься от переохлаждения. Можно носить и теплые штаны.

Кроме того, эксперт рекомендует отдать предпочтение натуральным тканям, а не синтетике. "Свитера, перчатки, варежки и шапки из шерсти альпака, кашемира очень хороши для сильных холодов. В мороз они просто незаменимы и хорошо греют", – объясняет врач.

Обувь должна быть по размеру или чуть великовата, отмечает Чернышова. "Огромная ошибка надеть тесные ботинки или сапоги зимой. Ноге должно быть свободно. Между ногой и обувью должна быть какая-то минимальная прослойка воздуха. Желательно надеть шерстяные носки, если предполагается длительное пребывание на морозе", – говорит эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если предстоит какой-то длительный поход по морозу, то важно, чтобы у организма было достаточно тепла от съеденной пищи. Должен быть сытный завтрак или обед, потому что на голодный желудок очень трудно сохранять нормальную температуру.

Перед выходом на улицу терапевт советует нанести на кожу лица и рук защитный жирный крем, чтобы избежать шелушения и раздражения. Если человек замерз, растирать кожу снегом не стоит, это может только дополнительно травмировать уже обмороженную кожу.

Алкоголь, вопреки распространенному мнению, не помогает согреться, а, наоборот, может нанести вред. Поэтому специалист не рекомендует употреблять его на улице. "Если выпить на морозе, то очень быстро человек разрумянится, ему станет жарко, он отдаст очень много тепла и в дальнейшем организм переохладится", – объясняет терапевт.

Дома эксперт советует выпить горячий чай с медом, имбирем или малиной, чтобы согреться после мороза. Полезно подержать руки под горячей водой или принять душ.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если уже есть признаки обморожения: щеки, уши, пальцы рук, пальцы ног белые, потеряли чувствительность или стали синюшными и отечными – нельзя их класть, например, на горячие батареи. Это может способствовать ожогу. Лучше показаться врачу, потому что можно усугубить ситуацию резкой переменой температуры.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предостерегла россиян от ношения подвернутых штанов в морозы. По ее словам, открытые щиколотки могут привести к обморожению. Трофические нарушения кожи появляются именно в этой области при диабете, при варикозе, при атеросклерозе, поэтому, если сильно переморозить щиколотки в молодом возрасте, это может негативно проявиться в более старшем.

