Синоптик рассказал о наступлении настоящих зимних морозов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москву пришли настоящие зимние морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, температура воздуха в четверг опустилась ниже нормы примерно на четыре градуса. Сейчас она соответствует самому холодному периоду, добавил синоптик. Он сравнил сегодняшний температурный фонд с погодой 30 и 31 января.
"Но на самом деле это еще не придел, потому что в пятницу, субботу температура будет еще ниже. Связано это с тем, что антициклон, который перемещается с севера, делает малооблачную погоду и значит, что ночью будет сильное выхолаживание и вымораживание", – предупредил Вильфанд.
Ожидается, что ночью в столице будет минус 15–17 градусов, а по области дойдет до минус 19. Днем будет немного теплее – минус 11–13. После антициклон уйдет на юго-восток и наступит повышение температуры, добавил синоптик.
"После выходных наступит повышение температуры, так как антициклон уйдет на юго-восток и Московский регион будет на западной периферии. И это значит, что будет поступать теплая, воздушная масса. А во вторник уже температура может приблизиться к нулевой отметке", – пояснил метеоролог.
Ранее сообщалось, что после снегопада высота снежного покрова в столице и области увеличилась. В некоторых районах Москвы она превышает 20 сантиметров, а в области высота дошла до 30 сантиметров.
Метеоролог рассказал о погоде в четверг
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