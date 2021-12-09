Синоптик рассказал о наступлении настоящих зимних морозов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москву пришли настоящие зимние морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, температура воздуха в четверг опустилась ниже нормы примерно на четыре градуса. Сейчас она соответствует самому холодному периоду, добавил синоптик. Он сравнил сегодняшний температурный фонд с погодой 30 и 31 января.

"Но на самом деле это еще не придел, потому что в пятницу, субботу температура будет еще ниже. Связано это с тем, что антициклон, который перемещается с севера, делает малооблачную погоду и значит, что ночью будет сильное выхолаживание и вымораживание", – предупредил Вильфанд.

Ожидается, что ночью в столице будет минус 15–17 градусов, а по области дойдет до минус 19. Днем будет немного теплее – минус 11–13. После антициклон уйдет на юго-восток и наступит повышение температуры, добавил синоптик.

"После выходных наступит повышение температуры, так как антициклон уйдет на юго-восток и Московский регион будет на западной периферии. И это значит, что будет поступать теплая, воздушная масса. А во вторник уже температура может приблизиться к нулевой отметке", – пояснил метеоролог.

Ранее сообщалось, что после снегопада высота снежного покрова в столице и области увеличилась. В некоторых районах Москвы она превышает 20 сантиметров, а в области высота дошла до 30 сантиметров.