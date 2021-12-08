В Москве прибавили отопление из-за похолодания

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Столичные власти повысили температуру в городской системе отопления в связи с прогнозируемыми морозами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра Москвы Петр Бирюков пояснил, что в ночь на четверг, 9 декабря, столбики термометров могут опуститься до -11 градусов.
"В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от -9 до -11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до -16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям", – отметил он.
В комплексе объяснили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с прогнозируемой синоптиками температурой воздуха. Корректировка осуществляется автоматически под контролем диспетчерских служб.
"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – говорится в сообщении.
Москвичам напомнили о возможности сообщить о недостаточном прогреве квартиры. Для этого можно позвонить в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53, на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по номеру +7 (495) 539-59-59. Помимо этого, можно обратиться в управляющую компанию. Ее контакты можно узнать на портале "Дома Москвы".
Ранее портал "Метеоновости" сообщил, что на Москву надвигается похолодание, сравнимое с погодой в Мурманске в январе.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что морозы сохранятся в столице до конца недели. Температура воздуха будет ниже нормы на 8 градусов.
На Москву надвигаются морозы
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