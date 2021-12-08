Фото: Москва 24/Никита Симонов
В результате снегопада, принесенного в Москву южным циклоном, высота снежного покрова в некоторых районах города достигла 23 сантиметров, сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Ксения Байкова.
По ее словам, в среднем по столице за ночь выпало 5 миллиметров осадков, а днем – 4 миллиметра.
"Больше снега досталось центру и югу столицы, за сутки по 11 миллиметров, на ВДНХ суточная сумма составила 8 миллиметров, или 14% месячной нормы. 7 декабря 2021 года станет вторым по суточному количеству осадков в Москве после 1949 года. Но только для этой даты", – сказала Байкова.
В результате последнего снегопада высота снежного покрова на утро 8 декабря составляет 16 сантиметров – на ВДНХ и МГУ, 17 сантиметров – на Балчуге, 23 сантиметра – в Тушине и Измайлове. По области больше всего снега в Коломне – 25 сантиметров, а меньше снега в Можайске – 15 сантиметров.
Синоптик добавила, что самый высокий снежный покров в Москве 8 декабря лежал в 1980 году. Тогда на ВДНХ было 27 сантиметров.
Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее сообщалось, что на Москву надвигается климат, присущий Мурманску в январе. В среду в городе еще продолжится снег, а температура будет не ниже -1 градуса. В последние два рабочих дня недели, 9 и 10 декабря, столбики термометров днем покажут 9–11 градусов мороза. Ночью же температура опустится до 15–16 градусов ниже нуля.
Осадки при этом прекратятся, а небо прояснится. К норме показания термометров начнут возвращаться только в самом конце недели.
Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 23 см
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