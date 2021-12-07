Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, за 7 декабря в Тушине выпало 7 миллиметров осадков, на ВДНХ – 8 миллиметров, а на Балчуге – 10 миллиметров.
"В Новой Москве, в Михайловском – 12 миллиметров, что составляет 20% от всей месячной нормы! Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 миллиметра)", – написал Тишковец в своем Instagram.
В то же время синоптик отметил, что это еще не окончательные результаты. Итоги мощного снегопада будут подведены позднее.
В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что работы по очистке улиц от снега продолжаются.
"Сейчас температура воздуха – от -1 до 0 градусов, после 00:00 ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений. В 23:00 проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.
Во вторник, 7 декабря, на Москву обрушился сильнейший снегопад. Днем снежный покров в столице вырос до 20 сантиметров.
Метеорологи рассказали, что вечером и ночью в столице еще ожидаются небольшие заряды снега. Температура опустится до -5…-7 градусов.
При этом прогнозируется, что на смену сильным снегопадам в Москву придут морозы до -17 градусов, пик похолодания в столичном регионе придется на конец рабочей недели. В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве похолодает до -10, однако на следующий день температура опустится еще ниже.
Апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до -15...-17 градусов, а по области – до -20.
Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за последние 72 года
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