Около 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"



В Москве за неполные сутки выпало около 15% месячной нормы осадков – 8 миллиметров. При этом месячная норма в декабре составляет 56 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

По словам синоптиков, вечером и ночью в столице ожидаются небольшие заряды снега. Температура опустится до -5…-7 градусов.

Во вторник, 7 декабря, на Москву обрушился сильнейший снегопад. Днем снежный покров в столице вырос до 20 сантиметров.

Ранее сообщалось, что на смену сильным снегопадам в Москву придут морозы до -17 градусов, пик похолодания в столичном регионе придется на конец рабочей недели. В ночь на четверг, 9 декабря, в Москве похолодает до -10, однако на следующий день температура опустится еще ниже.

Апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до -15...-17 градусов, а по области – до -20.

