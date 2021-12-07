Снежный покров в Москве вырос до 20 сантиметров – Гидрометцентр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что снегопад в столице закончится во второй половине дня. Ему на смену придет мокрый снег.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 7 декабря, в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам синоптика, в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

По словам Вильфанда, за время снегопада высота снежного покрова увеличилась на 4 сантиметра и составила примерно 20 сантиметров.

"На Балчуге 14 сантиметров высота снежного покрова, на 6 сантиметров высота увеличилась, на ВДНХ – на 3 сантиметра и составляет 13 сантиметров, в Тушине всего на 4 миллиметра и составляет 21 сантиметр", – говорит Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Снегопад в первой половине дня будет продолжаться, а во второй, когда температура повысится до нулевой отметки или даже выше, до +1 градуса, прогнозируется мокрый снег. Снег сегодня будет идти до конца дня.

По словам метеоролога, во второй половине дня, когда будет выпадать мокрый снег, прогнозируется гололедица. В ночь на 8 декабря тоже будет небольшой снег, но основная масса осадков выпадет во вторник, 7 декабря, говорит Вильфанд.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в течение недели в Москве ожидаются метеокачели. По словам эксперта, во вторник, 7 декабря, температура воздуха в столице в дневные часы поднимется до +2 градусов и не опустится ниже 0. При этом на следующий день циклон сместится на восток, что спровоцирует северный ветер и похолодание.

