Снежный покров в Москве вырос до 20 сантиметров – Гидрометцентр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что снегопад в столице закончится во второй половине дня. Ему на смену придет мокрый снег.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 7 декабря, в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам синоптика, в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.
По словам Вильфанда, за время снегопада высота снежного покрова увеличилась на 4 сантиметра и составила примерно 20 сантиметров.
"На Балчуге 14 сантиметров высота снежного покрова, на 6 сантиметров высота увеличилась, на ВДНХ – на 3 сантиметра и составляет 13 сантиметров, в Тушине всего на 4 миллиметра и составляет 21 сантиметр", – говорит Вильфанд.
По словам метеоролога, во второй половине дня, когда будет выпадать мокрый снег, прогнозируется гололедица. В ночь на 8 декабря тоже будет небольшой снег, но основная масса осадков выпадет во вторник, 7 декабря, говорит Вильфанд.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в течение недели в Москве ожидаются метеокачели. По словам эксперта, во вторник, 7 декабря, температура воздуха в столице в дневные часы поднимется до +2 градусов и не опустится ниже 0. При этом на следующий день циклон сместится на восток, что спровоцирует северный ветер и похолодание.
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