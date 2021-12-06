В Гидрометцентре рассказали, ждать ли прихода петербургских морозов в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал Москве 24, что в ближайшую неделю, с 6 по 12 декабря, в Москве не ожидается сильных морозов. По словам синоптика, погода в столице будет снежной и облачной.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности. По словам эксперта, в ночь с 5 на 6 декабря температура воздуха в Северной столице опустилась до -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году.





Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Пока у нас теплее, чем по северу. Не исключено, что так же холодно, как в Санкт-Петербурге, в Москве будет во второй декаде декабря, но пока точный прогноз можно дать только на 5–7 дней. В ближайшую неделю у нас -20 градусов не ожидается.

По словам метеоролога, в ночь на вторник, 7 декабря, в столице прогнозируется сухой снег. Ожидается, что высота снежного покрова увеличится на 5–7 сантиметров, уточняет Голубев. Температура воздуха в Москве составит -3…-5 градусов, по области: -2…-7, добавляет синоптик.

"Днем 7 декабря будет уже повышение температуры. Мокрый снег ожидается. Не исключен гололед. Температура в Москве будет около 0. По области – где-то тоже около 0, -2…+2 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду. Гололедица", – говорит метеоролог.

В среду, 8 декабря, в Москве тоже ожидается снег и гололедица, добавляет Голубев. Днем в Москве прогнозируется до -7 градусов, по области – до -4, к вечеру она понизится уже до -9 градусов, говорит специалист.





Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ В четверг местами снег, ночью – -4…-9, днем – -1…-6. В пятницу также будет небольшой снег. Ночью – -3…-8. Днем – -2…-7, ветер северо-восточный. В выходные дни погода тоже на отрицательном фоне. Небольшой снег ожидается.

Ранее в Европейском погодном центре сообщили, что из-за глобального потепления эта зима в России может стать самой холодной за последние 30 лет. Там объяснили, что из-за потепления меняется динамика полярного вихря, она становится более изменчивой и менее устойчивой. В итоге арктическая воздушная воронка может "расколоться", и тогда запертый в ней воздух обрушится, например на Сочи или Париж: температура воздуха опустится до -50 градусов, а световой день сократится до 3–4 часов.

