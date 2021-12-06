В Гидрометцентре рассказали, ждать ли прихода петербургских морозов в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал Москве 24, что в ближайшую неделю, с 6 по 12 декабря, в Москве не ожидается сильных морозов. По словам синоптика, погода в столице будет снежной и облачной.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности. По словам эксперта, в ночь с 5 на 6 декабря температура воздуха в Северной столице опустилась до -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году.
По словам метеоролога, в ночь на вторник, 7 декабря, в столице прогнозируется сухой снег. Ожидается, что высота снежного покрова увеличится на 5–7 сантиметров, уточняет Голубев. Температура воздуха в Москве составит -3…-5 градусов, по области: -2…-7, добавляет синоптик.
"Днем 7 декабря будет уже повышение температуры. Мокрый снег ожидается. Не исключен гололед. Температура в Москве будет около 0. По области – где-то тоже около 0, -2…+2 градусов. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду. Гололедица", – говорит метеоролог.
В среду, 8 декабря, в Москве тоже ожидается снег и гололедица, добавляет Голубев. Днем в Москве прогнозируется до -7 градусов, по области – до -4, к вечеру она понизится уже до -9 градусов, говорит специалист.
Ранее в Европейском погодном центре сообщили, что из-за глобального потепления эта зима в России может стать самой холодной за последние 30 лет. Там объяснили, что из-за потепления меняется динамика полярного вихря, она становится более изменчивой и менее устойчивой. В итоге арктическая воздушная воронка может "расколоться", и тогда запертый в ней воздух обрушится, например на Сочи или Париж: температура воздуха опустится до -50 градусов, а световой день сократится до 3–4 часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: