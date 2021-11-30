Синоптик спрогнозировал теплый декабрь в большинстве регионов России

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В большинстве регионов России среднемесячная температура прогнозируется около или выше нормы. Исключение составит Северо-Западный федеральный округ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ТАСС.

"Южнее Москвы на европейской территории везде ожидается класс выше нормы. В самой Москве и сопредельных областях – Брянске, Твери, Ярославле и Владимире – будет около нормы", – отметил Вильфанд.

По его словам, температура будет значительно превышать норму на юге Поволжья и Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае.

"Такая же теплая погода, даже очень, конечно, в зимнем исполнении ожидает юг Западной Сибири, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край и юг Красноярского края", – добавил синоптик.

При этом в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается температура около нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что первая метель наступающей зимы прогнозируется в центре Европейской России в среду, 1 декабря.

