Синоптик спрогнозировал теплый декабрь в большинстве регионов России

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
В большинстве регионов России среднемесячная температура прогнозируется около или выше нормы. Исключение составит Северо-Западный федеральный округ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ТАСС.
"Южнее Москвы на европейской территории везде ожидается класс выше нормы. В самой Москве и сопредельных областях – Брянске, Твери, Ярославле и Владимире – будет около нормы", – отметил Вильфанд.
По его словам, температура будет значительно превышать норму на юге Поволжья и Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае.
"Такая же теплая погода, даже очень, конечно, в зимнем исполнении ожидает юг Западной Сибири, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край и юг Красноярского края", – добавил синоптик.
При этом в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается температура около нормы.
Ранее Вильфанд рассказал, что первая метель наступающей зимы прогнозируется в центре Европейской России в среду, 1 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: