Желтый песочный дождь прошел в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Теплые воздушные массы принесли в Крым песок из районов Северной Африки. На полуострове местами выпал желтый песочный дождь, сообщает РИА Новости.

Дождь с песком прошел накануне в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня. Столбики термометров на полуострове показывали до 20 градусов тепла.

"Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары" , – объяснила явление начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, а в горах синоптики обещали дождь со снегом и ветер больше 30 метров в секунду.

В крупных городах были повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Из-за ветра без электричества осталась часть Симферополя и несколько сел.

Крымский Центр управления регионом (ЦУР) запустил чат-бот в телеграме для информационной поддержки жителей, пострадавших от урагана на полуострове. В чат-боте можно получить текущую информацию, номера горячих линий, ссылки для обращений в соцсетях главе региона, а также оставить личное сообщение непосредственно боту.