Синоптик предупредил о штормовом ветре и рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Штормовой ветер надвигается на Центральную Россию. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
В Москве и Подмосковье ветер усилится во второй половине дня 30 ноября. Сильнее всего будет задувать в период с 12 до 21 часа. Порывы ветра будут достигать 18–23 метров в секунду.
По словам синоптика, такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как очень крепкий и приравнивается к шторму. Это создает нагрузку примерно 30–40 килограммов на 1 квадратный метр поверхности. При штормовом ветре возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций, предупредил метеоролог.
Кроме того, 30 ноября показания московских барометров рухнут до рекордно низких показателей. К 07:00 они составят 712 миллиметров ртутного столба и будут держаться на таком уровне два часа. Это ниже нормы на 33–35 единиц. Это значит, что будет побит рекорд 1988 года – 718 миллиметров ртутного столба.
Днем атмосферное давление начнет расти и к вечеру составит 719 миллиметров ртутного столба. Синоптик добавил, что для всего ноября этот результат в рейтинге рекордно низкого атмосферного давления займет вторую строчку, уступив только 25 ноября, когда было зафиксировано 709 миллиметров ртутного столба.
При очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых могут наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание "мушек" в глазах, тошнота.
Ранее сообщалось, что 30 ноября на Москву обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад, в городе выпадет до 40% месячной нормы осадков.
Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года, когда в Москве выпало 25,4 миллиметра. Абсолютный же суточный рекорд по количеству осадков для ноября составляет 41 миллиметр.
Синоптик также сообщил, что последний день ноября в столице отметится погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.
Осень в Москве завершится рекордным теплом
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