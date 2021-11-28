Последняя ночь ноября станет самой теплой за 73 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осень закончится небывалым теплом! <...> Ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4...+6 градусов", – сказал метеоролог.

По его словам в понедельник в городе пройдут небольшие дожди, которые усилятся к утру вторника вплоть до ливней. Во второй половине дня 30 ноября пойдет мокрый снег, из-за которого к вечеру видимость ухудшится до 0,5–1 километра.

В этот же день произойдет рекордное падение атмосферного давления: ожидается, что барометры покажут 717 миллиметров ртутного столба. Последний раз подобное фиксировалось в 1988 году, тогда давление опустилось до 718 миллиметров ртутного столба.

В то же время Тишковец подчеркнул, что, несмотря на аномалии последнего дня ноября, зима придет по расписанию – в ночь на 1 декабря температура воздуха опустится до –6...–1 градуса, из-за чего на дорогах образуется гололед.

Ранее об ожидающемся потеплении в последние дни ноября предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт оценил возможное превышение климатической нормы в 5–7 градусов.

