Синоптик рассказала о погоде в начале декабря в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в первых числах декабря москвичей ожидает неустойчивая погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице последний осенний месяц закончится ливнем и рекордным субтропическим теплом. Во вторник, 30 ноября, по прогнозом синоптика, выпадет треть месячной нормы осадков, температура воздуха может достигнуть отметки +6 градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Все модели долгосрочного прогноза показывают, что первая пятидневка будет с довольно неустойчивой погодой, то есть мороз некоторое время постоит, потом вновь будет оттепель.

По словам Поздняковой, в первую пятидневку декабря дневная температура в столице будет отрицательной, в ночные часы ожидается порядка –3...–8 градусов.

"В начале декабря будет облачно. У нас будут проявляться просветы, но где-то только 1 декабря, когда постепенно власть атлантических циклонов перейдет к антициклону, то есть к области повышенного атмосферного давления", – пояснила метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Начиная с первых чисел календарной зимы погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому постепенно осадки пойдут на убыль. То есть еще 1 декабря у нас будет снежок от небольшого до умеренного, но температура воздуха уже будет отрицательной.

По словам синоптика, небольшой снег и оттепель возможны в первой пятидневке месяца, вторая же пятидневка, по прогнозам Поздняковой, без осадков, но с умеренными морозами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в этом году на европейской территории РФ погода зимой будет выше нормы. По словам метеоролога, ожидается неоднородный режим погоды. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов, добавил Вильфанд.