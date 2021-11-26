Синоптик рассказала о погоде в начале декабря в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в первых числах декабря москвичей ожидает неустойчивая погода.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице последний осенний месяц закончится ливнем и рекордным субтропическим теплом. Во вторник, 30 ноября, по прогнозом синоптика, выпадет треть месячной нормы осадков, температура воздуха может достигнуть отметки +6 градусов.
По словам Поздняковой, в первую пятидневку декабря дневная температура в столице будет отрицательной, в ночные часы ожидается порядка –3...–8 градусов.
"В начале декабря будет облачно. У нас будут проявляться просветы, но где-то только 1 декабря, когда постепенно власть атлантических циклонов перейдет к антициклону, то есть к области повышенного атмосферного давления", – пояснила метеоролог.
По словам синоптика, небольшой снег и оттепель возможны в первой пятидневке месяца, вторая же пятидневка, по прогнозам Поздняковой, без осадков, но с умеренными морозами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в этом году на европейской территории РФ погода зимой будет выше нормы. По словам метеоролога, ожидается неоднородный режим погоды. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов, добавил Вильфанд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: