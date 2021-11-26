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12:12

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Синоптик рассказала о погоде в начале декабря в Москве

Ждать морозов? Москвичам рассказали о погоде в начале зимы
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в первых числах декабря москвичей ожидает неустойчивая погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице последний осенний месяц закончится ливнем и рекордным субтропическим теплом. Во вторник, 30 ноября, по прогнозом синоптика, выпадет треть месячной нормы осадков, температура воздуха может достигнуть отметки +6 градусов.

Все модели долгосрочного прогноза показывают, что первая пятидневка будет с довольно неустойчивой погодой, то есть мороз некоторое время постоит, потом вновь будет оттепель.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

По словам Поздняковой, в первую пятидневку декабря дневная температура в столице будет отрицательной, в ночные часы ожидается порядка –3...–8 градусов.

"В начале декабря будет облачно. У нас будут проявляться просветы, но где-то только 1 декабря, когда постепенно власть атлантических циклонов перейдет к антициклону, то есть к области повышенного атмосферного давления", – пояснила метеоролог.

Начиная с первых чисел календарной зимы погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому постепенно осадки пойдут на убыль. То есть еще 1 декабря у нас будет снежок от небольшого до умеренного, но температура воздуха уже будет отрицательной.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

По словам синоптика, небольшой снег и оттепель возможны в первой пятидневке месяца, вторая же пятидневка, по прогнозам Поздняковой, без осадков, но с умеренными морозами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в этом году на европейской территории РФ погода зимой будет выше нормы. По словам метеоролога, ожидается неоднородный режим погоды. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой –20...–25 градусов, добавил Вильфанд.

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