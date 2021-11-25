Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
В конце ноября в столичном регионе и Центральной России температура уже на 0,3 градуса превышает статистику, которая держалась в течение многих лет ниже сегодняшнего показателя, уточнил синоптик. Однако, по словам Тишковца, осень скорее завершится еще более теплой погодой.
"К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8–10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", – рассказал специалист.
По его прогнозу, оттепель будет постепенно усиливаться и 30 ноября выйдет на рекорд: в столице отметка термометра может достигнуть +6 градусов, по области ожидается от +2 до +7.
Касаемо температуры воздуха в ночное время, она также побьет рекорд всех прошлых лет. Из метеостатистики следует, что с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали +4,4 градуса.
Синоптик предупредил, что, несмотря на такую теплую погоду, будут идти обложные и интенсивные дожди с общим количеством осадков до 15–20 миллиметров.
Ранее жителям столицы рассказали о погоде в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, погода в Москве будет неустойчивая. Также пройдут осадки.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: