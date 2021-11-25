Осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В конце ноября в столичном регионе и Центральной России температура уже на 0,3 градуса превышает статистику, которая держалась в течение многих лет ниже сегодняшнего показателя, уточнил синоптик. Однако, по словам Тишковца, осень скорее завершится еще более теплой погодой.

"К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8–10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", – рассказал специалист.

По его прогнозу, оттепель будет постепенно усиливаться и 30 ноября выйдет на рекорд: в столице отметка термометра может достигнуть +6 градусов, по области ожидается от +2 до +7.

Касаемо температуры воздуха в ночное время, она также побьет рекорд всех прошлых лет. Из метеостатистики следует, что с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали +4,4 градуса.

Синоптик предупредил, что, несмотря на такую теплую погоду, будут идти обложные и интенсивные дожди с общим количеством осадков до 15–20 миллиметров.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, погода в Москве будет неустойчивая. Также пройдут осадки.

