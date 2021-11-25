Декабрь в Москве начнется с 10-градусных морозов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в начале декабря. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Зимнюю обувь стоит приберечь до декабря, который грозится начать свое шествие с 10-градусных холодов", – рассказали метеорологи.

В минувшую среду, 24 ноября, в Москве прошел снегопад. Дорожная ситуация в столице ухудшилась, что привело к 10-бальным заторам. Кроме того, в аэропортах были задержаны порядка 20 рейсов.

В столичном регионе выпало 2–3 миллиметра осадков, а снежный покров на дорогах вырос до 2–3 сантиметров. Ожидается, что в скором времени снег растает в связи с потеплением в Москве до плюс 1 – плюс 3 градусов.

Ранее синоптики перенесли начало метеорологической зимы в РФ на декабрь. Сообщалось, что до конца ноября ожидаются околонулевые температуры.