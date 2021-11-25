Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:13

Декабрь в Москве начнется с 10-градусных морозов

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в начале декабря. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Зимнюю обувь стоит приберечь до декабря, который грозится начать свое шествие с 10-градусных холодов", – рассказали метеорологи.

В минувшую среду, 24 ноября, в Москве прошел снегопад. Дорожная ситуация в столице ухудшилась, что привело к 10-бальным заторам. Кроме того, в аэропортах были задержаны порядка 20 рейсов.

В столичном регионе выпало 2–3 миллиметра осадков, а снежный покров на дорогах вырос до 2–3 сантиметров. Ожидается, что в скором времени снег растает в связи с потеплением в Москве до плюс 1 – плюс 3 градусов.

Ранее синоптики перенесли начало метеорологической зимы в РФ на декабрь. Сообщалось, что до конца ноября ожидаются околонулевые температуры.

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать