В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в Европейской России

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Погодные аномалии ожидаются на территории Европейской России в конце ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, в четверг, 25 ноября, в центральной части региона температура будет на 3 градуса выше нормы. При этом к выходным прогнозируется потепление до +5 градусов.

"В воскресенье будет днем до +4 градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура даже до +5 градусов", – заявил Вильфанд.

В ночные часы в центре Европейской России температура будет опускаться до нуля градусов. При этом атмосферное давление будет ежедневно уменьшаться на 2–3 миллиметра, а в пятницу ожидается сильный ветер.

В свою очередь, на юге Европейской России установится более антициклональная погода. Температура здесь будет постепенно повышаться, утверждает метеоролог.

"В Крыму завтра прогнозируется от +5 до +7 градусов, а к субботе, воскресенью от +14 до +17 градусов. Эта температура на 6–8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае", – сообщил Вильфанд.

В четверг в Сочи ожидается +11...+13 градусов тепла. К понедельнику показатель возрастет до +17...+20 градусов, продолжил специалист.

В то же время на севере Европейской России прогнозируется аномальный холод. В четверг ночью в регионе температуры упадут до –10 градусов, а к конце недели – до –23 градусов.

"Днем температура будет до –12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло", – обратил внимание Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказывал, что в ближайшие дни прогнозируются резкие перепады температуры в ряде российских регионов.

В частности, в Томской, Новосибирской и Омской областях близкая к климатической норме погода сменится морозами. По информации синоптика, вместо нынешней дневной температуры в –5...–10 градусов в пятницу в указанных регионах ожидается до –16...–21 градуса мороза.

В свою очередь, в регионах Приволжского федерального округа в пятницу, 26 ноября, прогнозируется потепление.