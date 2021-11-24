Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Больше 20 рейсов задержаны или отменены из-за снегопада в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По данным на 19:20 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово 13 рейсов задержаны, два отменены, в Шереметьево задержали три рейса.
Позже в пресс-службе авиагавани сообщили, что Шереметьево работает в штатном режиме по расписанию.
"В Шереметьево рейсы обеспечиваются, пассажиры обслуживаются в штатном режиме согласно расписанию", – говорится в сообщении.
В аэропорту Домодедово из-за непогоды взлетно-посадочные полосы периодически закрывают, чтобы очистить от снега и льда. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также там добавили, что улучшение погодных условий в Домодедово ожидается после 22:00.
Ранее сообщалось, что Москву накрыл снегопад. Кроме того, синоптики предупреждали и о сильных порывах ветра во второй половине дня среды, 24 ноября, – до 17 метров в секунду.
Непогода повлияла на дорожный трафик в столице
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