Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

24 ноября, 20:28

Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада

транспорт погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Больше 20 рейсов задержаны или отменены из-за снегопада в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 19:20 по московскому времени, во Внуково три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово 13 рейсов задержаны, два отменены, в Шереметьево задержали три рейса.

Позже в пресс-службе авиагавани сообщили, что Шереметьево работает в штатном режиме по расписанию.

"В Шереметьево рейсы обеспечиваются, пассажиры обслуживаются в штатном режиме согласно расписанию", – говорится в сообщении.

В аэропорту Домодедово из-за непогоды взлетно-посадочные полосы периодически закрывают, чтобы очистить от снега и льда. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Также там добавили, что улучшение погодных условий в Домодедово ожидается после 22:00.

Ранее сообщалось, что Москву накрыл снегопад. Кроме того, синоптики предупреждали и о сильных порывах ветра во второй половине дня среды, 24 ноября, – до 17 метров в секунду.

Непогода повлияла на дорожный трафик в столице

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать