Непогода сохранится в Москве в течение суток

Москву накрыла непогода
Снег и метелица сохранятся в столице до конца суток. В связи с непогодой в городе действует желтый уровень погодной опасности.
Прирост свежевыпавшего снега уже составил более одного сантиметра. Всего же за сутки может выпасть до трех сантиметров снега, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В МЖД на фоне снегопада заявили о готовности обеспечить стабильность и безопасность перевозок, железнодорожники привлекут дополнительные силы для очистки путей и платформ от снежных заносов.
"Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки", – говорится в сообщении.
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада
Сотрудники столичной Госавтоинспекции оказывают помощь в сопровождении техники коммунальных служб города для своевременной уборки проезжих частей и беспрепятственного проезда транспорта.
Отмечается, что непогода затрудняет дорожные условия. В Дептрансе уточнили, что основные затруднения наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. Средняя скорость движения личных автомобилей в городе не превышает 27 километров в час.
В связи с этим москвичей призывают по возможности не использовать личный транспорт для перемещения по городу или строить маршрут в более позднее время, когда машин на дорогах станет меньше.
Если поездка неизбежна, следует быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам.
Ранее сообщалось, что в выходные в городе ожидается потепление, температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Кроме того, ожидаются осадки. Мелкие дожди могут пройти как в субботу, так и в воскресенье.
Москвичам показали погоду в городе в режиме онлайн
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