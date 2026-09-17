Около 80–90 тыс верующих приложились к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве

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Около 80–90 тысяч верующих приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в столице. Об этом рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков, передает ТАСС.

Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег до этого побывал в 12 регионах страны.

Поклониться мощам в храме Христа Спасителя можно до 19 сентября с 08:00 до 20:00. 20-го числа желающие приглашаются с 08:00 до 14:00.

При этом проход со стороны станции метро "Кропоткинская" временно закрыт, пройти можно от "Октябрьской", "Третьяковской" или "Полянки".