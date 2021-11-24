Синоптик предупредил о резких перепадах температуры в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резкие перепады температуры прогнозируются в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
В частности, в Томской, Новосибирской и Омской областях близкая к климатической норме погода сменится морозами. По информации синоптика, вместо нынешней дневной температуры в -5...-10 градусов в пятницу в указанных регионах ожидается до -16...-21 градуса мороза. При этом в ночь похолодает с -2...-7 градусов до минус -11...-16.
"Будет очень резкое похолодание на 9–12 градусов", – подчеркнул специалист.
В свою очередь, в регионах Приволжского федерального округа в пятницу, 26 ноября, прогнозируется потепление.
"Ночные температуры уже будут -4...+1 градус, а дневные – от -2 до +2 градусов. Здесь будет резкое повышение", – заключил метеоролог.
Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о повышенном уровне погодной опасности из-за гололедицы. Данное предупреждение действует до 12:00 24 ноября.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 24 ноября
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