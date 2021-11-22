Синоптик рассказала о самых теплых днях недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что самые теплые дни в столице на этой неделе ожидаются 26, 27 и 28 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. По прогнозам синоптика, если 22 ноября оно составляет 720 миллиметров ртутного столба, то на следующий день подскочит до 750 миллиметров.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Самые теплые дни на этой неделе – приблизительно пятница–суббота, может, в воскресенье даже будет более высокая температура. В пятницу, 26 ноября, дневная температура около 0. Практически такая же будет и в субботу, 27 ноября, небольшой снежок и около 0 градусов, что будет выше нормы градуса на 3.

По словам Поздняковой на этой неделе сильно холодных дней ждать не стоит, но тем не менее погода будет переменчивая.

"В первой половине недели погоду будет определять гребень антициклона. В центре он будет располагаться над северным морем. Мы будем находиться на его периферии, поэтому погода довольно ветреная, облачная с прояснениями", – объясняет синоптик.

Во вторник, по прогнозам метеоролога, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве будет около минус 5 градусов, дневная – минус 2...4 градуса, то есть она будет чуть ниже климатической нормы, говорит специалист. По области температура во вторник может понижаться до -9 градусов, уточнила Позднякова.

По словам метеоролога, ночь со вторника на среду будет на этой неделе самой холодной. Ожидается -5...-6 градусов, пояснила она.

Начиная со среды в столице потеплеет, прогнозирует синоптик. "24 ноября у нас местами небольшой снежок, ночь будет прохладная, потому что только днем начнется вторжение более теплого воздуха. И дневная температура останется слабоотрицательной, но уже порядка -1...-2 градусов", – говорит метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В среду, 24 ноября, ожидается снег. Местами он перейдет в категорию "умеренный". В последующие дни, 25, 26 и 27 ноября, если и будут осадки, то уже в смешанной фазе.

"Рост атмосферного давления ожидается у нас на следующей неделе, когда власть над погодой вновь перейдет к антициклону. Это будет только в последних числах ноября. Пока что никаких рекордов мы не ждем", – заключила Позднякова.

Ранее синоптики рассказали, что в столичном регионе 22 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В Москве, по прогнозам специалистов, температура составит от -2 до 0 градусов.

