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Москва 24

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Общество

02:56

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкое повышение атмосферного давления прогнозируется в столичном регионе во вторник, 23 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, во вторник давление возрастет до 750 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что сейчас показатель составляет 720 миллиметров.

Синоптик также пообещал переменную облачность в Москве и области во вторник.

"Ночные температуры существенно снизятся до 5 – 10 градусов мороза, <...> а днем местами до -6 градусов. Нормальная зимняя погода", – сообщил Вильфанд.

Со среды температура воздуха в ночные часы будет отрицательной, продолжил метеоролог. По его словам, столбики термометров начнут показывать от -4 до -7 градусов.

Днем температура будет оставаться около нуля. Подобная погода сохранится до конца рабочей недели.

Вильфанд добавил, что со вторника осадков в столичном регионе не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в Москве с вечера 19 ноября до вечера субботы, 20 ноября выпало 11 миллиметров осадков. Это составило порядка 19% ноябрьской нормы.

В Москве выпала четверть ноябрьской нормы осадков

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