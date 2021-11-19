Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за прогнозируемого сильного ветра 20 ноября в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"В Москве период предупреждения – с 10:00 20 ноября до 04:00 21 ноября. Местами порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В Подмосковье период предупреждения – с 09:00 20 ноября до 05:00 21 ноября. Местами порывы могут достигать 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию 20 ноября ожидают "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом.

Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения.