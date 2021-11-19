МЧС предупредило москвичей о снеге и сильном ветре в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице в субботу, 20 ноября, ожидается снег и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"С 02:00 и до 16:00 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. В ночные и утренние часы – местами гололед", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что в ночь на 20 ноября может выпасть до 5–8 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега, прирост снежного покрова составит до 3 сантиметров.

В непогоду водителей попросили снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать резких маневров, а также не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию 20 ноября ожидают "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения.

Московский транспорт подготовили к работе в условиях сильного снегопада. В столичном Дептрансе сообщили, что снегоуборочная техника полностью исправна.

Весь наземный транспорт в обязательном порядке проверяется перед выходом на линии. А ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.

Пригородные ж/д перевозчики и РЖД также готовы к работе в снегопад на МЦК, МЦД и железнодорожных линиях московской агломерации. Для этого подготовлена снегоуборочная техника, а также противогололедные средства.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг прогноз о мощнейшем снегопаде в Центральной России. Однако, по его словам, погода будем хмурая и тусклая.

