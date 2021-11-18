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Жителей Центральной России предупредили о мощнейшем снегопаде и "барической пропасти"

Мощный снегопад и "барическая пила" накроют Центральную Россию
общество погода

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Центральную Россию в субботу, 20 ноября, ожидает "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения.

По словам синоптика, выпадет до 25% от месячной нормы осадков. Также ожидается сильный ветер с порывами до 18–23 метров в секунду.

Согласно статистике, такого рода интенсивные осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента существования главной столичной метеостанции на ВДНХ с 1948 года их фиксировали лишь в 1954, 2004 и 2010 годах. Тогда выпадало 13,9, 15,2 и 10,5 миллиметра осадков соответственно.

"То есть 20 ноября 2021 года в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса", – цитирует Тишковца ТАСС.

Он добавил, что этот снегопад приведет к формированию преждевременного снежного покрова до 4–7 сантиметров, который пролежит до весны.

Помимо этого, из-за циклона атмосферное давление рухнет в "барическую пропасть", понизившись с 736 до 716 миллиметров ртутного столба. Это почти на 28–30 единиц ниже нормы, а также на 5–6 единиц ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году.

Тишковец пообещал, что уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметров ртутного столба.

"То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что осадки, переходящие в снег, ожидаются в столичном регионе в ближайшие дни. Метеорологи не исключили образования сугробов к концу недели.

Влияние обширного циклона столичный регион начнет ощущать уже со среды, в результате которого также возможно повышение температуры и понижение атмосферного давления.

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