Синоптик рассказала об атрибутах предзимья в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет развиваться по правилам, соответствующим сезону, рассказала ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Романова.
По ее словам, в Москве и области уже присутствуют все атрибуты предзимья.
"Уже и дни все темнее, и температура устойчиво держится ниже нулевой отметки, и снежный покров, хотя и временный, уже покрывает московскую землю", – пояснила Романова, отметив, что в понедельник в ранние утренние часы в столице прошел небольшой снег.
Согласно прогнозам, во вторник, 16 ноября, под влиянием антициклона атмосферное давление продолжит рост и поднимется на 10 единиц выше нормы.
"При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков. Ночью температура понизится в Москве до –4...–6 градусов, по области температура – от 2 до 7 мороза. Днем в городе – 0...–2, в его окрестностях – от 4 мороза до одного градуса тепла", – добавила Романова.
В среду и четверг антициклон займет всю южную половину европейской территории, в том числе Москву и Подмосковье. Погода также ожидается облачная с прояснениями и без осадков.
Ночью столбик термометра будет опускаться от 0 до –5 градусов, днем будет теплее: от –1 до +3 градусов.
"В пятницу, 19 ноября, власть над погодой перейдет к атлантическому циклону. Атмосферное давление вновь начнет понижаться и ожидается уже значительно ниже нормы. Местами пройдут небольшие осадки, а температурный фон не изменится, по-прежнему ночью – от 0 до –5, днем – от –1 до +3 градусов", – заключила метеоролог.
Ранее жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября.
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра
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