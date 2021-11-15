Синоптик рассказала об атрибутах предзимья в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет развиваться по правилам, соответствующим сезону, рассказала ведущий специалист ИА "Метеоновости" Анна Романова.

По ее словам, в Москве и области уже присутствуют все атрибуты предзимья.

"Уже и дни все темнее, и температура устойчиво держится ниже нулевой отметки, и снежный покров, хотя и временный, уже покрывает московскую землю", – пояснила Романова, отметив, что в понедельник в ранние утренние часы в столице прошел небольшой снег.

Согласно прогнозам, во вторник, 16 ноября, под влиянием антициклона атмосферное давление продолжит рост и поднимется на 10 единиц выше нормы.

"При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков. Ночью температура понизится в Москве до –4...–6 градусов, по области температура – от 2 до 7 мороза. Днем в городе – 0...–2, в его окрестностях – от 4 мороза до одного градуса тепла", – добавила Романова.

В среду и четверг антициклон займет всю южную половину европейской территории, в том числе Москву и Подмосковье. Погода также ожидается облачная с прояснениями и без осадков.

Ночью столбик термометра будет опускаться от 0 до –5 градусов, днем будет теплее: от –1 до +3 градусов.

"В пятницу, 19 ноября, власть над погодой перейдет к атлантическому циклону. Атмосферное давление вновь начнет понижаться и ожидается уже значительно ниже нормы. Местами пройдут небольшие осадки, а температурный фон не изменится, по-прежнему ночью – от 0 до –5, днем – от –1 до +3 градусов", – заключила метеоролог.

Ранее жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября.

