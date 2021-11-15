Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В конце ноября в Москве могут ударить морозы, характерные для января. Температура воздуха ночью составит –12...–19 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По предварительным прогнозам, отметил он, существует вероятность арктического вторжения – холод с каждым днем будет усиливаться.

"Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до –8...–13 градусов, дневная до –2...–7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до –14...–19, в дневные часы – от –7 до –12", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

В ночь с 14 на 15 ноября температура воздуха в столице может опуститься до –2 градусов. Синоптики предупреждают, что местами может быть гололедица. Водителей призвали быть осторожнее на дорогах, следить за скоростным режимом и отказаться от поездок на личном транспорте, если не произведена замена летней резины на зимнюю.

В понедельник, 15 ноября, москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в столице, по его словам, сохранится минимум до четверга.