Метеоролог дал прогноз погоды на начало зимы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о неустойчивой погоде в начале климатической зимы по России. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам специалиста, в настоящий момент речь идет о "борьбе" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. При этом в Москве сейчас отмечается фаза потепления.
"То есть сейчас с утра снег выпал, но днем все уже практически растаяло, температура повысилась до +3...+4 градусов", – заявил Шувалов.
Метеоролог допустил, что 13 ноября температура воздуха в столице будет держаться в пределах +1...+6 градусов тепла. В воскресенье, 14 ноября, ожидается похолодание в Поволжье, Казани, Ульяновске и некоторых других регионах.
Шувалов предупредил, что "позиционная борьба" между осенней и зимней погодой продлится примерно до конца ноября.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. В городе возможны осадки с образованием снежного покрова.
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